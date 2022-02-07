Южный окружной военный суд перебрался в новое здание

Южный окружной военный суд переехал в новое здание Фото: Правительство РО

В донской столице Южной окружной военный суд переехал в новое здание. В понедельник, 7 февраля, глава Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников ознакомились с новыми условиями работы судей, приставов и других сотрудников ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Здание, в которое переехало ведомство, построили и ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Оно в семь раз больше предыдущего. Это отметил председатель суда Игорь Василенко.

Здесь есть 19 залов для судебных заседаний, в трех из них дела будут рассматриваться с участием присяжных-заседателей. Также особое внимание в новом здании уделили безопасности. В залах заседаний есть система видео-конференц-связи. Кроме того в них имеются совещательные комнаты для судей с отдельным выходом, что совершенно исключает их контакт с участниками процесса.

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Ранее в этом здании располагался Южный окружной военный суд.