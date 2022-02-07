В Таганроге появились новые контейнеры для сбора ТКО

В Таганроге установили новые контейнеры для сбора ТКО. Фото: МКУ "Благоустройство"

В Таганроге были установлены два новых контейнеры для сбора ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Благоустройство».

Они находятся в переулке Армейском в районе дома № 8 и на пересечении улиц Большой Лиманной и 1-й Аллеи. Эти контейнеры специально сделаны углубленного типа. Они представляют собой бак с мешком для мусора внутри. Две трети его закопаны в землю, а на поверхности остается лишь малая часть с крышкой. Он может вмещать в себя до 5 кубометров мусора, что заменяет семь стандартных мусорных баков.

- Плюсами таких контейнеров является:экономия места во дворах (большая часть скрыта под землей, а надземная часть занимает меньше места, чем несколько обычных баков); большой объем контейнеров; соблюдение постоянного температурного режима из-за нахождения под землей (мусор не смерзается зимой, и не портится летом), - говорится в тексте сообщения.

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Это планируют сделать уже в следующем году.