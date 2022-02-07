В Ростове иномарка снесла выбежавшего на дорогу пятилетнего ребенка

В Ростове иномарка сбила ребенка. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля, около половины пятого вечера на улице Содружества. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Hyundai Accent в районе дома № 43/1 не успел затормозить переде внезапно выскочившим на дорогу пятилетним ребенком. В результате чего малыш оказался под колесами авто.

Мальчик вырвался из рук матери, которая вела его и его семилетнего брата. Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте, а водитель не успел среагировать из-за припаркованных на обочине машин. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи госпитализировали мальчика.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Приговор огласили в Ленинском районном суде.