Отключение света в Ростове-на-Дону 8 февраля 2022 года: в городе обесточат несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 февраля 2022 года: в донской столице в десятках домов будет отключено электричество. Местные жители не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов. Свет пропадет в разных районах города.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, с 8 до 17 часов света не будет на ул. Спартаковская 26/61; просп. Стачки 14, 18/27, 22/1, 27, 27/2; ул. Дунаевского 10; ул. Плеханова 1А, 12; ул. Литвинова 4, 12; ул. Батуринская 2-8, 15/1, 15/15, 13/14; ул. Свердловская 3-5, 37; ул. Кулагина 48; ул. 339 Стрелковой Дивизии 23А, 23В, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Мясникова 58-92; ул. 7-я линия 37-65, 38-64; ул. 9-я линия 39-49, 38-66; ул. 1-я Пролетарская 73-79, 72-76.

С 9 до 18 часов обесточат дома на ул. 2-я Володарского 156, 197-215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 188, 196; ул. Минаева 41, 45; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13.

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Малюгиной 131-145; ул. Филимоновская 93-111, 72-86; пер. Халтуринский 105-109, 152-168.

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