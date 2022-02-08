Благоустройство памятника погибшим защитникам Целины будет стоить около 2,6 миллиона рублей

В Ростовской области благоустроят памятник жертвам освобождения Целины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области благоустроят памятник павшим при освобождении Целины. На эти нужды планируется потратить около 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Целинского сельского поселения. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие в конкурсе. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Выбранному подрядчику необходимо будет заняться благоустройством памятника воинам погибшим при освобождении поселка Целина Целинского района Ростовской области. Он располагается в северо-восточном микрорайоне.

Финансирование будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить до 30 сентября.

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