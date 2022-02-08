Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 февраля: дороги почти свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора, Профсоюзная и Интернациональная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Ленина, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Зрелищная и Особенная, .

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Орбитальная и улице Беляева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и Менжинского.

На Сельмаше и в Александровке заторами скованы проспект Шолохова и проспект 40-летия Победы.

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