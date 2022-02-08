Порча около 20 автомобилей дорого обойдется устроившему массовое ДТП ростовчанину

В Ростове пьяный автомобилист повредил порядка 20 припаркованных машин. Фото: "Екатерининский. Соседи. Р-н/Д"

В донской столице водитель иномарки повредил около 20 припаркованных автомобилей. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 февраля, в жилом комплексе "Екатерининский". Очевидцы написали, что водитель якобы в сильно нетрезвом состоянии въехал во двор. Они не поняли, хотел ли он самостоятельно припарковаться или же искал выезд, но в результате своих манипуляций он повредил порядка 20 припаркованных автомобилей. Все автомобили получили механические повреждения.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области отметили, что сотрудники не выезжали для регистрации происшествия.

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