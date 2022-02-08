Кому в Ростовской области откажут в выдаче больничного онлайн

Кому из пациентов все-таки придется идти в больницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После вступления в силу новых правил оформления больничных листов, когда с 7 февраля жители Ростовской области могут получить листок нетрудоспособности без визита к врачу, а онлайн, врачи столкнулись с желающими просто отдохнуть дома, придумав себе болезнь. Как отличить реально больного от симулянта, и кому все-таки не отделаться телефонным звонком, в беседе на радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал ростовский врач Николай Воликов.

- Постановление о возможности оформить больничный лист дистанционно имеет разрешительный характер. Оно не запрещает медучреждению отказать пациенту в выдаче листа нетрудоспособности онлайн, а пригласить его на очный прием, - объясняет врач. - Мы в нашем медцентре решили первичный прием обязательно проводить в очной форме, а закрыть больничный, если пациент выздоровел, можем и дистанционно.

Как рассказал Николая Воликов, такие же правила действуют и в государственных лечебных учреждениях.

- Решение о необходимости очного приема может озвучить и регистратор. А открывать больничный или нет — решает лечащий врач. Постановление регламентирует эту процедуру как в телефонном режиме или с помощью платформ телемедицины, но также и в привычном очном формате, если потребуется, - добавил доктор.

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