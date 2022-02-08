В Калмыкии двое местных жительниц стали жертвами мошенников

В Калмыкии две местные жительницы стали жертвами мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия две местных жительницы стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

76-летняя элистинка обратилась в полицию и сообщила, что в декабре она зарегистрировалась на одном из сайтов, желая заработать на краткосрочных инвестициях. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником брокерской компании, который убедил женщину оформить микрозайм, чтобы получить более крупную сумму. Женщина поддалась на уловку мошенника и оформила сразу пять микрозаймов в различных организациях. Таким образом она получила 72 тысячи рублей и еще более 80 тысяч одолжила у родственников. И вот с декабря по февраль она перевела 170 тысяч рублей на указанные счета лжеброкеров.

Вторая жительница Элисты также обратилась в полицию и рассказала, что у нее похитили 154 тысячи рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники оформили на женщину кредитную карту. Затем злоумышленник убедил женщину оформить кредит и перевести деньги на указанные им счета. 61-летняя элистинка верила, что таким образом она сможет сохранить свои деньги.

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Полиция занимается поисками злоумышленника.