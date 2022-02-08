Часть жителей Элисты осталась без водоснабжения

В Калмыкии часть элистинцев остались без воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Элисте часть местных жителей осталась без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Элиставодоканал».

Первая бригада уже занимается устранением утечки на водопроводной линии. Она произошла в районе дома № 36 во 2-м микрорайоне. Без воды остались жители многоэтажных домов № 35-40 2-го микрорайона и многоэтажек № 7 и 11 по улице Хрущева.

- К многоквартирным домам организован подвоз воды водовозами, - говорится в тексте сообщения.

Вторая бригада меняет задвижку на 11-м проезде Южного района. Прекращена подача воды на застройку южного района города

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