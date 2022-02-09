Областной "Водоканал" заплатит штраф за загрязнение трех рек

В Ростовской области оштрафовали главный Водоканал Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области региональному Водоканалу предстоит оплатить крупный штраф за загрязнение трех рек. Об этом сообщили в пресс-службе донского Росприроднадзора. За нарушение предприятию назначен штраф в размере 3,2 миллиона рублей.

Суд постановил, что «Управление развития систем водоснабжения» признано виновным в загрязнении трех донских рек сточными водами. Речь идет о таких водоемах как река Северский Донец, река Кундрючья и балка Ракова.

- В адрес юридического лица было направлено требование о добровольном возмещении вреда, которое в установленные законодательством сроки исполнено не было. Управление обратилось с исковыми заявлениями в суд для взыскания сумм ущерба в принудительном порядке, - отметили в ведомстве.

Арбитражный суд Ростовской области постановил удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с нарушителей указанную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большинство рек в Ростовской области грязные.

Лишь каждое десятое из двухсот донских предприятий нормально очищает сточные воды.