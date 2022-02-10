Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля 2022 года: сотням горожан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля 2022 года: ростовчан ждут массовые отключения электричества в конце недели. Без света местным жителям предстоит остаться на несколько часов. Отключения затронут разные районы города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 10 февраля, с 8 до 16 часов свет отключат на ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 14 часов электричества не будет на ул. Левобережная 61-63.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Кизитериновская балка 1-47, 2-50; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45-я линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6; ул. Губаревича 46-92, 39-75; ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 47-97, 54-118; ул. Кировоградская 9-47, 2-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Молокова 17/53; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9:30 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Ейская 11а; СТ «Строитель»; СТ «Донподход»; СТ «Коммунар».

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