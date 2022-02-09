Отключение света в Ростове-на-Дону 9 февраля 2022 года: горожане останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 февраля 2022 года: в донской столице десятки горожан на несколько часов останутся без электричества. Без возможности воспользоваться электроприборами просидят жители разных районов города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 9 февраля, с 8 до 17 часов электричества не будет на ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1,2-ая левая 1-15, 2-22.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Мезенский 1-27; пер. Охотский 1-31, 2-38; ул. Украинская 151-175; пер. Синегорский; пер. Самбекский; пер. Сахалиский 1-39, 2-38; ул. Алтайская 30-36, 29-35; ул. Белорусская 184-196, 203-215; пер. Танаисский 6-12, 3-7; пер. Тузлов 4-8, 3-7; пер. Покровский 2-8, 1-11; пер. Чертковский 1-11, 2-18.

С 9 до 18 часов свет отключат в пер. Хабаровский 4-30, 37-51; пер. Рязанский 1-37, 2-44; ул. Белгородская 21-33, 22-34; ул. 12-го февраля 33-83, 26-42; 2-пер. 56-72, 73-85; ул. Культурная 1-63, 2-64; ул. Турксибская 39-49, 20-34; ул. Возрождения 80-94; ул. Карла Либкнехта 1-71, 2-90; ул. Раевского 51-63; пер. Пятигорский 1-7, 2-8; 2-й переулок 56-78, 67-87.

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