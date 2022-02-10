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Происшествия10 февраля 2022 5:49

На трассе под Ростовом под колесами грузовика погиб молодой мужчина

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На трассе под Ростовом легковушка врезалась в грузовик. Фото: ГИБДД по РО

На трассе под Ростовом легковушка врезалась в грузовик. Фото: ГИБДД по РО

На трассе под Ростовом случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, около половины девятого вечера на трассе Ростов - Волгодонск - обход Семикаракорска. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lexus ЕС250 не соблюдал скоростной режим и боковой интервал.

В результате этого легковушка врезалась в край прицепа МАЗа, груженного зерном, под управлением 32-летнего шофера. В результате аварии погиб 28-летний пассажир легкового автомобиля.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

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