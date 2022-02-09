За повреждение пешеходного ограждению водителю автобуса в Ростове грозит до 15 суток ареста

В Ростове накажут водителя за снос пешеходного ограждения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове автоинспекторы привлекли к ответственности водителя автобуса, который повредил пешеходное ограждение и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел 8 февраля. Очевидцы опубликовали фотографии последствий произошедшего в одном из городских пабликов в социальной сети. Позже инспекторы выяснили, что водителя автобуса № 1 снес пешеходное ограждение на проспекте Михаила Нагибина, в районе дома № 2, а затем поспешил скрыться с места ДТП. Личность водителя удалось установить - им оказался 45-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что не пропускал пешеходов и нарушал ПДД.

- В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение отдельных случаев в связи с дорожно-транспортным происшествием», а также статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожно-транспортных происшествий». Ему грозит наказание от лишения прав до ареста на 15 суток, - рассказали в ведомстве.

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