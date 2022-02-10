Следующее заседание по делу о геноциде в Ростовской области состоится 14 февраля

Опрос еще двух свидетелей проведут в режиме в режиме конференц-связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону уже 14 февраля состоится следующее слушание по делу о признании геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте донского правительства.

Первое заседание состоялось сегодня, 10 февраля. Во время процесса говорили о зверствах, которые совершали фашисты на Дону. Озвучили факты из архивных документов. Выступили также свидетели: пожилая супружеская пара - Клавдия и Евгений Сисюкины, а также Валентина Яковлева.

Еще двое свидетелей не смогли принять участие в заседании, поэтому их должны опросить в следующий раз. Это планируют сделать в режиме конференц-связи.

В годы Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: сначала с октября по ноябрь 1941 года, потом с июля 1942 до 14 февраля 1943 года.

По данным прокурора области Романа Праскова, который выступал со стороны обвинения, немецкие захватчики угнали в лагеря и на принудительные работы более 200 тысяч человек. Кроме того, жестоко убили не менее 96 тысяч мирных граждан и около 29 тысяч военнопленных.

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