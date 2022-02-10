Сегодня в Ростове проведут слушание о признании геноцида в годы Великой Отечественной войны

Заседание проведут в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 февраля, в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны. Ранее дату слушаний сообщили в донском правительстве.

Известно, что это будет открытый процесс, его проведут в Ростовском областном суде.

Участники заседания предадут гласности показания свидетелей и архивные документы о зверствах захватчиков. Речь будет идти о массовых убийствах людей в городе Миллерово и Сальске. Там поисковики и следователи нашли останки сотен людей, в том числе детей и женщин.

В годы Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: сначала с октября по ноябрь 1941 года, потом с июля 1942 до 14 февраля 1943 года.

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