В Ростовской области мужчина в пьяном угаре до смерти избил своего приятеля

В Ростовской области мужчина до смерти избил собутыльника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 64-летний местный житель до смерти избил своего приятеля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 8 февраля злоумышленник у себя дома распивал спиртные напитки со своим 36-летним приятелем. Внезапно между ними разгорелась ссора, в результате которой обвиняемый набросился на своего оппонента с кулаками и до смерти избил его.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

- Подозреваемый в совершении преступления задержан. Следствием решается вопрос о его заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете.

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Сейчас обвиняемый находится под стражей.