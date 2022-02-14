Типичный подарок в День святого Валентина обойдется ростовчанам почти в 2 тысячи рублей

Многие пары каждый год отмечают День святого Валентина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 февраля отмечается День святого Валентина, который в России хоть и критикуют, но каждый год празднуют. Самыми популярными подарками в этот праздник до сих пор остаются валентинки, цветы, воздушные шарики и плюшевые мишки. Выяснили, сколько придется потратить на такой подарок в этом году.

Мы оценили прайсы в десяти цветочных магазинах и десяти магазинах канцелярских товаров. Маленькую открытку в форме сердца в некоторых местах можно найти за 6 — 10 рублей, но в большинстве магазинов цены начинаются от 39 рублей. Более продвинутые варианты открыток, крупные и стильно оформленные, стоят 100 — 150 рублей. В Ростове продают даже валентинки из дерева — за 190 — 250 рублей.

Разброс цен на цветы традиционно более широкий. Типичный небольшой букет можно купить минимум за 899 рублей. В цветочных уже начали продавать весенние тюльпаны от 1 300 рублей за букет. Букеты из роз можно найти дешевле — за 1 200 рублей. Не проходит мода на букеты из плюшевых мишек, которые сейчас можно купить почти за 2 тысячи. В салонах также предлагают так называемые цветы в пробирке, когда все стебли помещены в пробирки с водой и специальной подкормкой. Продавцы гарантируют долгую жизнь таких композиций и просят за них от 1 500 рублей.

Маленького плюшевого медведя можно приобрести за 600 рублей. Стоимость игрушек зависит главным образом от их размеров. Например, за 5 000 рублей можно купить медведя высотой с человека.

Один простой гелиевый шарик стоит 100 рублей. В праздник обычно дарят как минимум три, поэтому типичная покупка обойдется в 300 рублей. В День святого Валентина многие магазины начинают продавать популярные шарики из фольги в виде сердечка — от 250 до 800 рублей в зависимости от размера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танк и «женская грудь»: Нашли самые необычные подарки на 14 февраля

Что доски объявлений предлагают ростовчанам на подарок. (Подробности)