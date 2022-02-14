Пожилые свидетели рассказали о зверствах нацистов на донской земле

Свидетели зверств фашистов поделились своими воспоминаниями на заседании суда по делу о геноциде Фото: Правительство РО

На втором судебном заседании по делу о геноциде в Ростовской области свидетели зверств нацистов рассказали свои истории. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Евгению Моисееву, который в момент оккупации был всего лишь 13-летним подростком, удалось спасти взятого в плен красноармейца. Свой подвиг он совершил вместе с друзьями. О спасенном мальчишки знали немного - лишь то, звали его Леонидом и родом он был из Днепропетровска. Позже эти же юнцы, рискуя собственными жизнями, с чердака одного из домов вели огонь из пулемета по фашистским захватчикам.

На заседании свои показания дали еще Нонна Бавыкина и Татьяна Новак. Их родственники погибли при расстрелах в городе Миллерово. Женщины были немногословными, но их показания могут запасть в душу любому.

«В один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку… Бабушку расстреляли, дедушку удалось спасти», - рассказала Нонна Васильевна.

«Домой пришли какие-то люди, позвали тетю якобы на собрание, с него она не вернулась», - поделилась Татьяна Николаевна.

На совести фашистов остались убийства, изнасилования, грабежи и мародерство и многое другое. Свидетели уверяют, что зверствовали не только немцы, но и итальянцы, румыны, венгры, словаки, представители славянских и кавказских народов, которых именовали «вспомогательной полицией».

В ходе судебного заседания прозвучали показания экспертов: архивистов и историков, исследовавших документы.

- В рамках свидетельских показаний представлена квинтэссенция работы архивистов, поисковиков, историков. Их рассказы – история нацистских преступлений, уничтожения жителей Ростовской области, вне зависимости от их возраста, пола, национальности или вероисповедания. Истории, которые сегодня звучат в зале суда, еще раз подчеркивают подвиг советских солдат и офицеров, освободивших не только нашу землю, выбивших врага с нашей территории, но и не допустивших тотального уничтожения нашего народа, - отметила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева. – Нацисты пришли не сражаться с режимом, не завоевать территорию, а уничтожить проживающий на этой территории народ. Об этом надо помнить.

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