Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 февраля: четырехбалльные заторы ожидают ростовчан

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, переулке Ашхабадском, улице Ченцова, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова, Бодрая, и Орбитальная, а таже в переулке Оренбургском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского и проспекту Шолохова.

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