Отключение света в Ростове-на-Дону 15 февраля 2022 года: в городе на несколько часов отключат свет

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 февраля 2022 года: в городе обесточат десятки домов. Электроэнергия будет отключена на несколько часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 15 февраля, с 8 до 17 часов света не будет на ул. 2-я Краснодарская 86.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60.

С 9 до 17 часов обесточат на ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13; ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90, 63-65; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 4-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3-9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35а; ул. Минераловодская 144-146, 165; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; пер. Олимпийский 12-64, 9-17; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22.

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