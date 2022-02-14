Отключение света в Ростове-на-Дону 14 февраля 2022 года: сотни местных жителей просидят без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 февраля 2022 года: в городе сотням местных жителей предстоит остаться без электроэнергии. Воспользоваться электроприборами ростовчане не смогут на протяжении нескольких часов.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 14 февраля, с 9 до 17 часов обесточат ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 3-17, 4-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Российская 16-42, 5-25; ул. Хасанская 1-35, 2-24; ул. Монгольская 1-21, 2-18; ул. Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1; просп. Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/П; ул. Неклиновская, 43/А, 45/А; ул. Днепроградская, 60; ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-89, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-76; пер. Оренбургский 92-114; пер. Кошевого 31-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63, 40-66; ул. Портовая 317-387; пер. 2-й Поселковый 1-7; ул. Войкова 177-187; 20 улица 56-104; 18 улица 2; 19 улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181.

С 9 до 18 часов света не будет на просп. Стачки 400, 266, 252/2, 290/2, 243А, 254/1, 248, 298, 302, 304, 306, 312/1, 318, 253А, 255/2, 257, 257А, 259, 259А, 251А; ул. Капитанская 5; ул. Малиновского 13/2; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17Е, 17Г, 17/5; ул. Любительская 37; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2022 года: десятки ростовчан останутся без света.

В донской столице десяткам горожан предстоит остаться без света.