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Общество11 февраля 2022 4:30

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2022 года: десятки ростовчан останутся без света

В донской столице десяткам горожан предстоит остаться без света
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Новые отключения света анонсировали в Ростове

Новые отключения света анонсировали в Ростове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2022 года: в донской столице запланировали новые обесточивания. Электричество будет отключено в десятках домов. Без возможности воспользоваться электроприборами предстоит остаться жителям нескольких районов города.

Ростовские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 11 февраля, с 8 до 16 часов света не будет на ул. Зеленодольская 10-38; ул. Димирова 27-41, 22-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 30-58; ул. Грекова 32.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Рябышева 68-92, 95-127; пер. Клавишный 21-43, 28-38; ул. Черевичкина 80-106/2 , 91-99; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 1-7; пер. Ветреный.

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