В четверг без света останется часть улиц Таганрога

В Таганроге ожидаются плановые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 февраля, без электроэнергии останутся жители нескольких таганрогских улиц. Об этом сообщили в компании «Россети Юг».

С 9:30 до 16:00 без возмоности воспользоваться электроприборами останутся жители улицы Северной (к улице Полевой), улицы Полевой (к улице Вокзальной и переулку 16-му Новому), улицы Садовой (к улице Вокзальной и переулку Луговому, переулка Садового (к улице Канавной).

Как сообщили местные энергетики, все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ.

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