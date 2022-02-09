В Таганроге загорелся подвал многоэтажки

В Таганроге вспыхнул пожар в многоэтажке Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В подвале таганрогской многоэтажки вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля, около трех часов дня. На улице Сергея Лазо загорелся подвал в девятиэтажном доме. Местные жители вызвали к месту происшествия пожарных, почувствовав едкий запах дыма.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачен лишь один квадратный метр помещения. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 15:18, а уже через минуту огонь был полностью потушен. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- К тушению пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Пламенем было охвачено 300 квадратных метров.