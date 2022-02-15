Ростовский кукольный театр закупит новые кресла-трансформеры

Ростовский театр кукол купит новые кресла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский театр кукол имени Былкова принял решение закупить новые театральные кресла. На эти нужды планируется потратить около четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 24 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет заняться демонтажем старых кресел, а также поставкой и установкой новых театральных кресел-трансформеров, имеющих взрослое и детское положение. Таковых будет закуплено ровно 200 штук.

Финансирование будет производиться за счет субсидии из бюджета Ростовской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Согласно документации, все работы необходимо произвести в июле нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донская консерватория закупит музыкальные инструменты на 2,4 миллиона.

Планируется приобрести десять музыкальных инструментов.