Острая жажда отпраздновать Новый год со знакомой заставила жителя Калмыки выбить дверь в ее квартиру

В Калмыки местный житель взломал дверь в квартиру своей знакомой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии 36-летнего местного жителя признали виновным в незаконном проникновении в дом своей знакомой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 30 декабря около 11 часов вечера злоумышленник, желая выпить со своей знакомой, выбил плечом петлю замка на двери в ее квартиру, затем без помех проник туда и находился там до полудня 1 января, не желая уходить.

- Суд учел все предоставленные доказательства, также было обращено внимание на личность подсудимого, наличие у него не снятой и не погашенной судимости. В связи с этим злоумышленник приговорен к одному году и одному месяцу в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону квартирный вор покусился на имущество троих студенток.

Злоумышленник «обчистил» съемное жилье, пока девушки были на лекциях.