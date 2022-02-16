В Ростовской области стало известно о гибели еще 12 пациентов с коронавирусом

Всего жертвами инфекции на Дону стали 10192 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к утру 16 февраля стало известно о гибели еще 12 пациентов с коронавирусом. Вчера сообщалось о 10 смертях, и эти данные обновляются уже не первый день. Информацию за прошедшие сутки опубликовали на сайте донского правительства.

Так, ушли из жизни 7 женщин от 51 года до 85 лет, а также 5 мужчин от 71 года до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции на Дону с начала пандемии стали 10192 человека.

В больницах к этому моменту находятся 3516 пациентов, из них 26 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Также с утра 16 февраля подтвердили 4224 новых случая коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выявили 4224 новых случая коронавируса

Это обновленные данные по распространению инфекции на утро 16 февраля (подробности)