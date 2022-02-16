В администрации Ростова объяснили «таинственное исчезновение» сити-менеджера

Сити-менеджер находится сейчас на горнолыжном курорте. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В администрации Ростова-на-Дону объяснили «таинственное исчезновение» сити-менеджера Алексея Логвиненко. Оказывается, чиновник просто ушел в краткосрочный отпуск до 21 февраля, ничего страшного не произошло.

- Алексей Валентинович находится в запланированном, согласованном, краткосрочном отпуске. На работу он выйдет в понедельник 21 февраля, так как на 22 февраля запланировано заседание городской думы, на котором глава администрации Ростова представит отчет о работе за 2021 год, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также выяснилось, что сейчас сити-менеджер находится горнолыжном курорте. Алексей Логвиненко отдыхает и катается на лыжах.

К слову, отпуск управленца совпал с известием о болезни Василия Голубева. У главы региона диагностировали коронавирус. Сейчас губернатор находится на амбулаторном лечении и продолжает работать в дистанционном формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации и губернатор совершили объезд аварийных домов в Ростове

Власти пообещали провести переоценку стоимости квартир в трех домах (подробности)