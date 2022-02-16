На пост директора ДИЗО в Ростове предложили назначить Игоря Петрова

Ранее департамент возглавлял Александр Безбородых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове департамент имущественно-земельных отношений может возглавить Игорь Петров. Новую кандидатуру на пост руководителя должны рассмотреть в городской думе 22 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Павел Кузьмин.

- На должность руководителя ДИЗО главой администрации предложена кандидатура Игоря Петрова. 38 лет. Работал в СКЖД, в региональном Минтрансе. С 2019 года - гендиректор АО «Меридиан-Юг», - написал Павел Кузьмин.

К слову, место руководителя департамента освободилось после увольнения Александра Безбородых. Чиновник проработал в должности с ноября 2019 года. С 9 февраля 2022 года обязанности руководителя исполняет замдиректора ДИЗО Надежда Лунгова.

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