В Ростовской области наказали аптеку за отпуск лекарств без рецептов и чеков

В Ростовской области аптека отпускала лекарства без рецепта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские правоохранители сообщили в местный Росздравнадзор о том, что одна из аптек продавала лекарства без рецептов и чеков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации полицейских директор аптеки без рецепта и кассового чека продала лекарство, которое имеет популярность среди наркоманов. В отношении нее правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований.

- Материалы были направлены в межрайонную инспекцию ФНС по Ростовской области. За отпуск лекарства без использования контрольно-кассовой техники директора аптеки и юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ, - рассказали в ведомстве.

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Об этом рассказали в Росздравнадзоре по региону.