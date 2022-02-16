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Происшествия16 февраля 2022 16:00

В Ростовской области наказали аптеку за отпуск лекарств без рецептов и чеков

На директора был составлен административный протокол
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области аптека отпускала лекарства без рецепта

В Ростовской области аптека отпускала лекарства без рецепта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские правоохранители сообщили в местный Росздравнадзор о том, что одна из аптек продавала лекарства без рецептов и чеков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации полицейских директор аптеки без рецепта и кассового чека продала лекарство, которое имеет популярность среди наркоманов. В отношении нее правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований.

- Материалы были направлены в межрайонную инспекцию ФНС по Ростовской области. За отпуск лекарства без использования контрольно-кассовой техники директора аптеки и юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ, - рассказали в ведомстве.

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За продажу лекарств без рецепта две аптеки в Ростове оштрафуют за 280 тысяч рублей.

Об этом рассказали в Росздравнадзоре по региону.