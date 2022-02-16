За фальшивую справку об инвалидности и миллионный ущерб бюджету дончанин получил четыре года тюрьмы

В Ростовской области местного жителя наказали за поддельную справку об инвалидности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области вынесли приговор 52-летнему жителю города Гуково. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 159.2 "Мошенничество при получении выплат" и 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что осужденный в 2012 году предоставил в пенсионный фонд и соцзащиту фальшивую справку об имеющейся у него инвалидности второй группы. После этого он до февраля 2021 года незаконно получал пенсию по инвалидности. Таким образом он нанес ущерб бюджету на один миллион рублей. Пока шло предварительное следствие, обвиняемый полностью возместил ущерб.

Кроме того, стало известно, что в период с 2014 по 2015 год осужденный выступал посредником в передаче четырех взяток бывшему руководителю Бюро № 30. За эти деньги местные жители получали фиктивные справки об инвалидности.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в ведомстве.

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