В Морозовске местный житель ответит за нападение на полицейского

В Ростовской области мужчина избил полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 36-летнего жителя Морозовска заподозрили в нападении на сотрудника полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 12 февраля злоумышленник бросился с кулаками на сотрудника полиции, который отдыхал в одном из местных кафе в свободное от службы время. Он сначала избивал его руками и ногами, а затем бросил через бедро. В результате этого полицейский упал и сильно ударился головой об пол.

С полученными повреждениями правоохранителя госпитализировали в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в следственном комитете.

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