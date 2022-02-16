Правоохранители поймали грабителя, обчистившего пустующий дом дончанки

В Ростовской области полицейские поймали грабителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области полиция по горячим следам задержала грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Каменский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о краже из ее дома. По словам дончанки, ей позвонили соседи и сообщили, что в доме, где она давно не проживает из-за переезда в другой регион, открыто окно. Когда хозяйка приехала, она обнаружила, что в жилище ужасный беспорядок, а также пропал фотоаппарат, мужская куртка и металлические трубы. Общая сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. А в этот раз он просто воспользовался тем, что в доме давно никого не было и забрал все перечисленное. Продать и потратить деньги он не успел, поэтому все похищенное вернулось законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции.

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