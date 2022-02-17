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Общество17 февраля 2022 5:48

Еще три объекта культурного наследия в Ростове отданы под охрану

Необходимое постановление уже подписано губернатором
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове под охраной оказались еще три объекта культурного наследия

В Ростове под охраной оказались еще три объекта культурного наследия

Фото: Правительство РО

В Ростове установили зоны охраны еще трех объектов культурного наследия. Благодаря этому утвердили требования к регламентам градостроительства вблизи территорий доходных домов Б.В. Житомирского, И.Д. Кукса, М.И. Мессароша. Соответствующее постановление было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Охранная зона ОКН - это территория, в пределах которой для обеспечения сохранности объекта в его историческом ландшафтном окружении устанавливаете особый режим использования земель и земельных участков, - рассказали в правительстве.

В соответствии с этим режимом будет ограничена хозяйственная деятельность и запрещено строительство. Исключение будет составлять лишь применение спецмер, для сохранения и регенерации историко-градостроительной или природной среды того или иного объекта культурного наследия.

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Речной вокзал Ростова лишили статуса объекта культурного наследия.

К такому решению пришли после приговора Ленинского районного суда.