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Общество17 февраля 2022 8:00

В Ростове до 21 марта ограничат движение машин по улице Темерницкой

Такое решение приняли из-за строительства подземного газопровода
Ангелина СКИБА
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Планируют ввести частичное ограничение в районе дома № 54/59

Планируют ввести частичное ограничение в районе дома № 54/59

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на Темерницкой планируют частично ограничить движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, знаки и ограждения должны выставить на месяц - с 20 февраля до 21 марта - в районе дома № 54/59.

Как пояснили власти, такое решение приняли из-за строительства подземного газопровода. Работы ведут именно на этом участке пути.

Ранее стало известно об ограничениях до 28 февраля на двух улицах микрорайона Александровка - на Вересаева в районе дома 101/1с2 и на Берберовской около здания с номером 2/101с2.

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