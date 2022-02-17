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Происшествия17 февраля 2022 14:43

В Ростове молодой парень погиб под колесами электрички

Очевидцы уверяют, что молодой человек сам выбежал навстречу электропоезду
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове электричка сбила человека

В Ростове электричка сбила человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове электричка сбила молодого парня. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, около половины пятого вечера на улице Российской в районе дома № 48. По словам очевидцев, на вид парню было около 20 лет и он сам выбежал на железнодорожные пути навстречу электропоезду.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметил источник.

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