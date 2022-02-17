Бывший глава ростовской станции по борьбе с болезнями животных получил девять лет колонии за получение взятки

В Ростове осудили начальника станции по борьбе с болезнями животных и главного ветврача Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировском районном суде вынесли приговор начальнику горстанции по борьбе с болезнями животных и главному ветеринарному врачу. Они обвинялись в мошенничестве, получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Судом было установлено, что начальник станции с 2018-2019 года получал взятки от предпринимателей, с которыми были заключены договоры об обслуживании. В общей сложности он получил порядка 604 тысяч рублей. Деньги ему передавали через других лиц в том числе через главного ветеринарного врача.

- За это денежное вознаграждение он должен был осуществлять попустительство по службе, заключающиеся в непринятии руководством указанного учреждения мер по сообщению в органы, осуществляющие региональный государственный ветеринарный надзор, в случае выявления совершения взяткодателем различных нарушений в сфере оборота продуктов животноводства, - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что начальник станции также обвинялся в похищении двух миллионов, которые он успел потратить.

Суд вынес начальнику станции наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, а также он приговорен к штрафу в 15 миллионов рублей, который пойдет в доход государства, Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в госорганах и органах местного самоуправления на девять лет.

- Его подельник признан виновным в совершении преступлений по статье 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 10 миллионов рублей в государственную казну. А также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на семь лет, - добавили в ведомстве.

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