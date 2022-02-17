В Таганроге местного жителя осудили за убийство пожилой матери

В Таганроге местного жителя отправили за решетку после убийства матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге вынесли приговор 42-летнему местному жителю за убийство собственной матери. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в ноябре мужчина, будучи у себя дома в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 65-летней матерью. В порыве гнева он бросился на нее с кулаками и нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Осознав, что натворил, злоумышленник поспешил скрыться с места преступления и задержать правоохранителям его удалось только в Московской области. После задержания он был заключен под стражу.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, он ударил женщину ножом в грудь.