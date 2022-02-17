На видео попало, как ростовчанам приходится ходить прямо по проезжей части в центре города

Пройти по тротуару просто не было возможности. Фото: ПОПОВА Екатерина

В подземном переходе на Ворошиловском проспекте вечером 17 февраля, когда горожане возвращаются с работы домой, образовался затор из пешеходов. Один из входов подземного перехода закрыт железной дверью и перевязан оградительной лентой. В итоге на втором выходе произошло столпотворение.

- По техническим причинам сход в поземный переход временно закрыт. Извините за причиненные неудобства, - написано на в объявлении, прикрепленном к оградительной ленте.

Кроме того, горожане вынуждены были в час-пик обходить переход, выходя на проезжую часть, так как лентой огорожен не только вход, но и часть пешеходной зоны. В итоге автомобилям приходится объезжать идущих навстречу людей.

Такое объявление оставили пешеходам. Фото: ПОПОВА Екатерина

А в это время на Московской обрушился фасад старинного здания. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

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