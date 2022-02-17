В Ростовской области планируют создать Службу единого заказчика

В Ростовской области появится Служба единого заказчика Фото: Правительство РО

В Ростовской области может появиться Служба единого заказчика. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже поручил внести необходимый законопроект в областное Заксобрание. Согласно ему, будут перераспределены полномочия в области градостроительной деятельности между местными и региональными властями. Служба единого заказчика будет создана на базе компании «Ростовоблстройзаказчик». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На данный момент местные власти самостоятельно проводят работу в сфере капитального строительства. После проверок их выполнения регулярно выявляется нарушение качества и сроков строительства. Стоит отметить, что большая часть строительства в муниципалитетах финансируется из областного бюджета.

- Министерство строительства области через Службу единого заказчика будет осуществлять полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности. Служба будет наделена правом осуществления закупок, включая их планирование, определение поставщиков, заключение и исполнение госконтрактов. В том числе – приемку поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, - отметили в тексте сообщения

Для принятия законопроекта не нужно будет никаких дополнительных денежных затрат. На предстоящем заседании Законодательного собрания, которое состоится 22 февраля, в планах принять законопроект в первом чтении.

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