В Ростовской области полиция поймала распространителя наркотиков

В Ростовской области поймали закладчика наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полицейские задержали 30-летнего закладчика наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Дома у задержанного был проведен обыск, в результате которого обнаружились пакеты со светлым порошкообразным веществом. После проведенной экспертизы стало ясно, что общий вес вещества составляет около трех килограммов. Злоумышленник своей вины отрицать не стал и сообщил, что хранил вещество для дальнейшей продажи при помощи тайников-закладок на территории Ростовской области.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в полиции.

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Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой.