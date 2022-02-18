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Происшествия18 февраля 2022 6:56

В Ростовской области из-за коронавируса умерла 101-летняя женщина

Пожилая пациентка стала одной из 9 заболевших, которых не смогли спасти за сутки
Ангелина СКИБА
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С начала пандемии коронавирус унес жизни 10201 человека

С начала пандемии коронавирус унес жизни 10201 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из-за коронавируса умерла женщина, которой был 101 год. У пациентки были сопутствующие хронические заболевания, поэтому инфекция привела к летальному исходу, сообщает донского правительства.

Смерть возрастной жительницы Дона зарегистрировали вчера, 17 февраля. Она стала одной из 9 заболевших, которых не смогли спасти за предыдущие сутки.

Всего вчера сообщили о потере 6 женщин и 3 мужчин. В основном это люди старшего возраста и пожилого возраста. С начала пандемии коронавирус унес жизни 10201 человека.

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