В Ростовской области из-за коронавируса умерла 101-летняя женщина

С начала пандемии коронавирус унес жизни 10201 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из-за коронавируса умерла женщина, которой был 101 год. У пациентки были сопутствующие хронические заболевания, поэтому инфекция привела к летальному исходу, сообщает донского правительства.

Смерть возрастной жительницы Дона зарегистрировали вчера, 17 февраля. Она стала одной из 9 заболевших, которых не смогли спасти за предыдущие сутки.

Всего вчера сообщили о потере 6 женщин и 3 мужчин. В основном это люди старшего возраста и пожилого возраста. С начала пандемии коронавирус унес жизни 10201 человека.

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