Жители Ростова удивились зарплатам в 44 тысячи рублей

Сейчас заявленные цифры обсуждают пользователи сети Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове в преддверии годового отчета главы администрации в сети появились данные, которые Алексей Логвиненко якобы собирается озвучить перед слушателями. В том числе отмечается, что, по мнению сити-менеджера, средняя зарплата в городе увеличилась на 11% и составляет 43,9 тысячи рублей.

Сейчас эти цифры активно обсуждают пользователи сети. Некоторые отметили, что заявленный уровень доходов - только усредненная статистика, и на самом деле зарплаты совершенно разные - от откровенно низких до вполне приемлемых.

- Одни едят капусту, другие - мясо, а вместе мы едим голубцы, - образно объяснил средние значения один из жителей Дона.

- У меня зарплата 17 тысяч рублей, а кто-то получает около 60 тысяч рублей. Если вместе сложить, то выходит, что доходы одинаковые, - подтвердила ростовчанка.

К слову, раннее средние зарплаты подсчитали в Ростовстате. По данным ведомства, на Дону в январе - ноябре 2021 года людям платили 37,9 тысячи рублей. Больше этой планки получали специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности, некоторые представители научных и технических сфер, работники в области информации и связи.

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