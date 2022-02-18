20 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Ростовской области

Скончались 11 женщин и 9 мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за сутки жертвами коронавируса стали 20 человек. Это люди среднего и пожилого возраста, сообщает 18 февраля сайт донского правительства.

Так, зарегистрировали гибель 11 женщин от 60 до 84 лет, а также 9 мужчин от 66 до 94 лет. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями. Сопутствующие недуги осложнили течение инфекции, и ослабленный организм не выдержал нагрузки.

Известно, что вчера, 17 числа, сообщалось о смерти 9 человек, в том числе 101-летней женщины. Информация о смертности обновляется в регионе ежедневно. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 10221 человека.

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