В Ростове прокуратура начала выяснять обстоятельства ЧП с рабочим на Береговой

Несчастный случай мог произойти из-за нарушения техники безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после несчастного случая с рабочим на стройплощадке начали проверку сотрудники прокуратуры. Это сегодня, 18 февраля, подтвердили в пресс-службе ведомства.

- По травмированию рабочего на Береговой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. После этого примут меры реагирования. Также на контроль взяли работу полиции по этому делу, - сообщили в областной прокуратуре.

Несчастный случай на Береговой произошел вчера. Предварительно, 32-летний работник выпал из строительной люльки, которая почти сразу же сорвалась и упала на пострадавшего. Мужчина получил сотрясение, а также травму позвоночника и таза. По одной из версий, такое могло произойти из-за нарушения техники безопасности, сейчас эти подозрения проверяют.

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