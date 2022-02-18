Власти Ростовской области выставили на продажу 9 автомобилей

За транспорт просят от 82 тысяч до 273 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростовской области выставили на продажу сразу 9 автомобилей. Новых владельцев должны определить 21 марта 2022 года. Информацию о торгах и лотах опубликовали на сайте донского правительства.

Продажей машин занимается управление транспортного обеспечения. В объявлении отметили, что речь идет о подержанных машинах разных марок и годов выпуска. Все они требуют ремонта.

Новым владельцам передадут два седана Toyota Camry 2007 года выпуска, три иномарки Hyundai Sonata - 2007, 2008 и 2009 годов, Ford Mondeo 2011 года и две машины Chevrolet Niva 2013 года выпуска.

За транспорт просят от 82 тысяч до 273 тысяч рублей. К слову, ранее власти также выставили на продажу «ВАЗ-21053». Эта легковушка с пробегом в 348 738 км также нуждалась в обновлении.

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