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Происшествия18 февраля 2022 16:00

Дончанину грозит суровое наказание за загрязнение окружающей среды

Он нанес ущерб на 570 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Дончанин отправится под суд за загрязнение окружающей среды

Дончанин отправится под суд за загрязнение окружающей среды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудят местного жителя за захоронение опасных отходов в неположенных для этого местах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что злоумышленник с мая по сентябрь в селе Большие Салы незаконно организовывал перевозку и захоронение экологически опасных химических веществ и отходов в неположенных для этого местах, а именно на землях сельскохозяйственного назначения. Это привело к загрязнению окружающей среды. Общая сумма ущерба составил более 570 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

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