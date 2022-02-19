Как прошло экстренное совещание по беженцам в Ростове

В Ростовскую область по поручению президента прибыла оперативная группа по вопросу размещения беженцев. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В Ростов накануне вечером, 19 февраля, прилетел врио главы МЧС России Александр Чуприян. Он провел экстренное совещание, на котором обсудили организационные вопросы, связанные с размещением беженцев.

Так, Александр Чуприян потребовал в течении суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денег жителям Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.

Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовскую область прибывают беженцы из Донецкой народной республики. Помимо прибывающих организованно, на автобусах, многие добираются своими силами. Для них на границе организованы временные палатки для обогрева. В «КП - Ростов-на-Дону» получили кадры с места событий.

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